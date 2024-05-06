ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Продолжим помогать Палестине,ХАМАСУ,Ирану.Посол Британии в ...
  • Eduard
    Кончайте всем "мозги пудрить" словечками!Одни оружие "передают",другие вместо слоова "предатель" всё какое-то "иноаге...МИД назвал причин...
  • Evgenija Palette
    О, ЭТУ СУКУ НАДО ДОСТАТЬ...МВД снова объявил...

ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток

ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток

Банки начали «прятать» сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие средств — Центробанк (ЦБ РФ) прорабатывает механизмы, чтобы ограничить подобные злоупотребления, выяснили «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх