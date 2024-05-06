ЦБ обеспокоился размером комиссий за снятие средств с кредиток

Банки начали «прятать» сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие средств — Центробанк (ЦБ РФ) прорабатывает механизмы, чтобы ограничить подобные злоупотребления, выяснили «Известия».
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