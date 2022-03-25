Телеканал "КРЫМ 24"

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Погода в Крыму 25 марта 2022 года: облачно, без существенных осадков

В Крыму и Севастополе сегодня переменная облачность. Температура воздуха на полуострове поднимется до 9 градусов тепла.

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