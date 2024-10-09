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Коньков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Ожидаю, что закрепится в основе, будет стабильно набирать очки. За сезон нужно адаптироваться к НХЛ»

«Я ожидаю, что Цыплаков закрепится в основном составе и будет стабильно набирать очки. Ему нужно за этот сезон адаптироваться к НХЛ.

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