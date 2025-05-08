Калужским ветеранам ВОВ присвоили звания Почётных граждан

Глава Городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и прокурор Калуги Алексей Василенко вручили регалии Почётного Гражданина Калуги шестерым ветеранам Великой Отечественной войны.
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