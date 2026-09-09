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Строительство 21 века

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Бархатцы как сидераты: мой опыт оздоровления почвы и защиты огорода

Бархатцы как сидераты: мой опыт оздоровления почвы и защиты огорода

Каждый дачный сезон приносит новые открытия, но некоторые из них остаются со мной навсегда. Так случилось и с бархатцами — растениями, которые я долгое время воспринимала исключительно как декоративное украшение клумб.

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