Татьяна Волосожар-Транькова и Максим Траньков ждут третьего ребенка

У Татьяны и ее супруга Максима Транькова есть дочь Анжелика (6 лет) и сын Теодор (2 года). «Счастлива от того, что могу наконец поделиться с вами самой прекрасной новостью Лика и Тео уже в полном предвкушении от появления малыша Тео вовсю готовится тоже стать старшим братом.