Расчеты гаубиц «Мста-Б» ВВО уничтожили заглубленные командные пункты условного противника на учении в Забайкалье

Расчеты гаубиц «Мста-Б» ВВО уничтожили заглубленные командные пункты условного противника на учении в Забайкалье

По замыслу учения, расчеты станций артиллерийской разведки обнаружили скопление живой силы «противника» на удалении более 10 километров и передали координаты целей на командный пункт.

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