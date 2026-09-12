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МОСИНФОРМ

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Четыре пешеходных перехода открыли в Москворечье-Сабурове с начала года

Четыре пешеходных перехода открыли в Москворечье-Сабурове с начала года

В 2026 году в районе Москворечье-Сабурово завершились работы по сооружению и реконструкции четырех внеуличных пешеходных переходов.

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