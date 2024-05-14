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Lamborghini представила собственный музыкальный проигрыватель

Громкий звук моторов с улицы теперь будет доноситься еще и из-за стены соседей. Производитель спорткаров Lamborghini совместно с японской технологической компанией разработали музыкальный проигрыватель, оформленный в стиле знаменитого итальянского бренда.

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