Музыкант Юрий Лоза пожаловался на свою маленькую пенсию в беседе с NEWS.ru. Певец уверен, что без дополнительного заработка на такую пенсию прожить невозможно.
«Умру от голода»: Лоза озвучил размер своей пенсии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Борисова
А у нас все на такую пенсию живут! А таким как он, получивший огромные гонорары, надо было думать о будущем, а транжирить на красивую жизнь.
Ответить
17 час.
Надежда Белугина
Не думаю. что у него огромные гонорары. Не столь он востребованный певец.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии