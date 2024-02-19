Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Слава России!«Глазам не повери...
  • Зоя Копань
    Сначала написали что 12 пуль  и машина в конце проехала по телу, потом сосед сказал, что работал с этим парнем по рем...Застрелили из-за ...
  • АндрейБорков
    Не все чухонцы идиоты, есть и те, кто башкой думает, а не жопой. НАТО это конечно прелестно, особенно для чухонцев, э...В Финляндии вырос...

«Умру от голода»: Лоза озвучил размер своей пенсии

«Умру от голода»: Лоза озвучил размер своей пенсии

Музыкант Юрий Лоза пожаловался на свою маленькую пенсию в беседе с NEWS.ru. Певец уверен, что без дополнительного заработка на такую пенсию прожить невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Борисова
А у нас все на такую пенсию живут! А таким как он, получивший огромные гонорары, надо было думать о будущем, а транжирить на красивую жизнь.
Ответить
17 час.
Надежда Белугина
Не думаю. что у него огромные гонорары. Не столь он востребованный певец.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх