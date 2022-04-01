Popcaketv

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Пригласят АРМИ? Появилась информация, кто будет присутствовать на свадьбе Чонгука и Ви

Пригласят АРМИ? Появилась информация, кто будет присутствовать на свадьбе Чонгука и Ви

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) поженятся уже в этом месяце. Парочка долгое время ругалась, но наконец-то смогла найти общий язык и приняла решение о том, что они хотят быть вместе всегда.

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