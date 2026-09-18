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История женских дуэлей

История женских дуэлей

Дуэль считается прерогативой мужчин, но это мнение ошибочно. Женщины тоже были не прочь сразиться друг с другом, более того — дуэли между ними были не столь редкими и по большей части намного более кровавыми и изощренными.

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