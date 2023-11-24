Собянин: В метро Москвы со следующего года начнут курсировать улучшенные поезда «Москва-2020»

Уже началась сборка улучшенной модификации вагонов Согласно официальному сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в его Telegram-канале, улучшенная модель поездов “Москва-2020” будет запущена в столичном метро в 2024 году.
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