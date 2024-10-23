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Предприниматель Дотком предостерег Израиль от повторения судьбы Украины

Предприниматель Дотком предостерег Израиль от повторения судьбы Украины

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал граждан Израиля не надеяться на помощь от США в конфликте на Ближнем Востоке и предостерег еврейское государство от повторения судьбы Украины.

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