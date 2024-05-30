В Смоленске строительный колледж станет академией

«Так и должно быть, потому что образование здесь дается достойное. Учреждение имеет историю, преемственность, а, значит, и будущее» Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в торжественном мероприятии к восьмидесятилетию Смоленского строительного колледжа.
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