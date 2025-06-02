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В МВД напомнили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"

В МВД напомнили о новом порядке смены пароля на "Госуслугах"

Наталья Шатохина/ТАСС Сервис "Госуслуги" ввел с 1 июня новый порядок смены пароля на портале. Об этом напомнило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

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