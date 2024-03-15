На "КомЭке" в канун профессионального праздника наградили лучших работников

В канун профессионального праздника – Дня работников ЖКХ, который отмечается в России в третье воскресенье марта, на Тамбовском мусороперерабатывающем комплексе "КомЭк" прошла церемония награждения лучших сотрудников предприятия.
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