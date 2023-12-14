Тролли, принцессы и подкидыши: Такие шведские и такие сказочные рисунки Йона Бауэра

С нами не соскучишься!

Тролли, принцессы, подкинутые дети: такие шведские и такие сказочные рисунки Йона Бауэра. Один из трёх самых сказочных художников Скандинавии Йон Бауэр, шведский иллюстратор, создал рисунки, завораживающие и современных детей.