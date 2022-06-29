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Безсонов: Зеленский инициировал создание ядерной бомбы в начале 2022 года

Безсонов: Зеленский инициировал создание ядерной бомбы в начале 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание ядерной бомбы в начале 2022 года. Об этом со ссылкой на материалы украинской спецслужбы сообщает первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

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