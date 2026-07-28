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Царьград

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Появилось видео избиения уральского ученого Зезина перед его смертью

Появилось видео избиения уральского ученого Зезина перед его смертью

Директора центра РАН жестоко избили родители детей, которым он сделал замечание за порчу посевов.В Екатеринбурге скончался 68-летний директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, член-корреспондент Академии наук Никита Зезин.

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