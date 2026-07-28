Появилось видео избиения уральского ученого Зезина перед его смертью

Директора центра РАН жестоко избили родители детей, которым он сделал замечание за порчу посевов.В Екатеринбурге скончался 68-летний директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, член-корреспондент Академии наук Никита Зезин.
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