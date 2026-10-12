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Царьград

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Сибиряк открыл 22 счета по поддельным паспортам: дело ушло в суд

Сибиряк открыл 22 счета по поддельным паспортам: дело ушло в суд

Прокуратура Новосибирска направила в суд дело местного жителя Серкова, которому вменяют 22 эпизода использования поддельных паспортов при открытии банковских счетов в 2023–2025 годах.

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