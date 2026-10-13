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Крымская газета

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Посадка лука под зиму: сроки, подготовка грядки и уход

Посадка лука под зиму: сроки, подготовка грядки и уход

Подзимняя посадка лука – проверенный метод получения раннего урожая. Овощ, закалённый осенними холодами, более вынослив, меньше страдает от вредителей и болезней, а весной раньше трогается в рост.

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