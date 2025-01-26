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Петербургский дневник

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Александр Лукашенко заявил, что достаточно одного «Орешника», чтобы обезопасить Белоруссию

Александр Лукашенко заявил, что достаточно одного «Орешника», чтобы обезопасить Белоруссию

Гиперзвуковая система появится в республике со дня на день Достаточно одного «Орешника», чтобы обезопасить всю Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко на сегодняшней пресс-конференции в Минске.

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