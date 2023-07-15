ИЗВЕСТИЯ iz

6 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    УжасВ Кузбассе сконча...
  • Мастер Мастер
    Нет, Эрдоган, с тобой будут теперь говорить как с предателем.Песков отреагиров...
  • Фаина Юсупова
    Бомбить эту сволочь не жалея и не брать в плен.В то сколько отпустили иностранных убийц,а они снова пришли убивать на...В МИД РФ заявили ...

Картина дня

наверх