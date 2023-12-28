Новогодний Крым: куда сходить и что посмотреть?

В период новогодних и рождественских праздников в Крыму запланированы интересные мероприятия. «Праздничные программы в театрах, цирке, филармонии, концертных организациях, музеях рассчитаны на разные возрастные группы жителей и гостей полуострова.
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