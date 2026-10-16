❕ Крымчан предупредили, что пока фасады домов без острой необходимости ремонтировать не будут, но ремонт крыш остается в приоритете Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания сообщил, что в ближайшее время ремонт фасадов многоквартирных домов приостановят.