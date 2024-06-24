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Странная история Реджи Спирса — человека, отправившего себя в посылке на другой континент

Странная история Реджи Спирса — человека, отправившего себя в посылке на другой континент

Когда нет денег, но срочно нужно куда-то ехать, можно попробовать прокатиться «зайцем». Но как быть, если попасть нужно в другой конец земного шара? Австралиец Реджи Спирс (Reg Spiers), оказавшись в этой ситуации, решил проблему оригинально, хотя и очень рискованно.

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