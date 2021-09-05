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Осужденный за неуважение к суду экс-президент ЮАР Зума освобожден по УДО

Осужденный за неуважение к суду экс-президент ЮАР Зума освобожден по УДО

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума, осужденный этим летом на 15 месяцев за неуважение к суду, освобожден от отбывания наказания в тюрьме по состоянию здоровья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство исправительных учреждений (DCS) страны.

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