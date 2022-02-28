Евросоюз ввел санкции в отношении Усманова, Тимченко и «СОГАЗА» – генерального партнера КХЛ

Евросоюз ввел санкции против Алишера Усманова и Геннадия Тимченко. Холдинг USM, принадлежащий Усманову, владеет правами на название стадиона «Эвертона».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх