КХЛ обрела независимость от ИИХФ и ФХР, и теперь она будет напрямую взаимодействовать с Министерством спорта

В результате внесения поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте" Российская хоккейная лига (КХЛ) обрела независимость от Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР).
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