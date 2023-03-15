Русская весна

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США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне — CNN

США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море дроне — CNN

США дистанционно удалили «чувствительное» программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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