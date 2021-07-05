Жалующемуся на «СП-2» Зеленскому посоветовали попросить газ у России напрямую

Киев, 5 июля. В Украинской столице состоялся форум «Украина 30: Международная политика», во время которой президент страны Владимир Зеленский снова завел старую пластинку, напомнив о газопроводе «Северный поток — 2», строящемся в Балтийском море.
Киев, 5 июля. В Украинской столице состоялся форум «Украина 30: Международная политика», во время которой президент страны Владимир Зеленский снова завел старую пластинку, напомнив о газопроводе «Северный поток — 2», строящемся в Балтийском море.
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