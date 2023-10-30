«Пламя двадцать метров высотой»: подробности пожара на АЗС в Химках

Выяснились подробности пожара на АЗС в подмосковных Химках. Как стало известно «RuNews», чрезвычайная ситуация произошла утром 30 октября на заправке в районе Клязьма-Старбеево, перед въездом в аэропорт «Шереметьево».
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