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FiNE NEWS

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5G в России: условия выделения частот и экономические вызовы

Введение Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) разработало предложения для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которые определяют условия выделения частот для сетей пятого поколения (5G).

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