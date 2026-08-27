5G в России: условия выделения частот и экономические вызовы

Введение Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) разработало предложения для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которые определяют условия выделения частот для сетей пятого поколения (5G).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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