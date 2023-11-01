Китайская компания GWM-FTXT представляет первые действующие китайские автоперевозчики с водородным двигателем GWM

GWM-FTXT, ведущая китайская компания по производству топливных элементов, намерена ввести в эксплуатацию китайские автоперевозчики с водородным двигателем, предоставляющих логистические услуги предприятиям страны.
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