Минутка "ШЛЯХАМИ ПЕРЕМОГ"

Минута "ХОХЛЫ ЧСЕБЛ?" Минобороны России сообщает о ночном бинго. Герани разнесли гнездо фламинго 40 дней водили хохлам по губам принуждением к миру… Да ладно вам, хохлы, не унывайте - в России-то вон уж сколько лет ежи по талонам.