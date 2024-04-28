Какие работы на даче нужно провести в мае и можно ли уже пересаживать рассаду

Опытный агроном поделился советами и рассказал, как в Алтайском крае дачников дурят продавцы "перегноя" Май – время наводить порядок на садовом участке и в теплице, делать ревизию всех насаждений после долгой зимы и готовить почву к посеву.
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