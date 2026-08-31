#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Войска РФ практически полностью заняли Часов Яр в Донецкой области, сообщают бойцы ВСУ, аналогичную ситуацию показывает карта Deep State.
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