Avia.pro - СМИ Школа — это не только храм знаний, но и поле битвы за дисциплину. В Уфимской школе №49 урок математики превратился в настоящую драму, когда 72-летний учитель Манцур Мухарямович решил, что хватит терпеть выходки одного из восьмиклассников.
"Школа явно невзлюбила нашу семью": Манцур Мухарямович не выдержал и применил «удушающий» приём к ученику
Комментарии
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Татьянка Яцук
А Кравцова надо гнать срочно, иначе образованию полная хана!
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11 час.
Владимир Петров
Учитель, применивший силу, прав. Мне доводилось иногда лупить придурков. Но в принципе надо навестить родителей раздолбая - нередко они даже не подозревают, что растят гнуса. У меня один родитель грозился избить своего шкодливого сына. Я уговорил его не избивать, но убедить устно. С тем сынком мы дружим лет 20, уже и отец его умер... Если родители не антисоциальные элементы, то навестить их на дому очень полезно.
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9 час.
лариса кондратенко
Строгость никогда не была лишней!!! А эту тварь девочку ГНАТЬ из школы!!!
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35 мин.
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