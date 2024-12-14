"Школа явно невзлюбила нашу семью": Манцур Мухарямович не выдержал и применил «удушающий» приём к ученику

Владимир Петров

Учитель, применивший силу, прав. Мне доводилось иногда лупить придурков. Но в принципе надо навестить родителей раздолбая - нередко они даже не подозревают, что растят гнуса. У меня один родитель грозился избить своего шкодливого сына. Я уговорил его не избивать, но убедить устно. С тем сынком мы дружим лет 20, уже и отец его умер... Если родители не антисоциальные элементы, то навестить их на дому очень полезно.