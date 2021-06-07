Закон и Порядок

135 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Не верю,не доверяю,нельзя расслабляться,когда не ждёшь могут и дырочку в спине сделать,трусливые лживые опализуны выс...Азербайджанская д...
  • Андрей
    неужели выберут этого ублюдка....Борис Вишневский ...
  • Андрей
    популистская пария придурковСписок СРЗП: от М...

Бузова на сцене МХАТа: Оля Хари, Коба или страшный сон Станиславского

Бузова на сцене МХАТа: Оля Хари, Коба или страшный сон Станиславского

«Наше российское настоящее» Ольга Бузова разорвала медийное пространство страны несколькими предложениями в своем Instagram: «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране, играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького».

Вернуться к статье
85
Обсудить
Vladimir Lioubimcev
Эта "творческая элитка" уже совсем долбанулась. ... "И свадебного из гроба, РАКОМ, выползает полуголая Собчак, и клацает клыками...".... ВОТ их "творческие сюжеты" в стиле Серебренникова... Переняли...
Cергей Шапорев
И чего причитаем? Это уровень.... Строили, строили и наконец....
Светлана Барабаш (Сидорович)
Бузова "талантлива" во всём, понемножку. Но как умудрилась накрутить столько подписчиков- уму непостижимо. И кто её вытащил на сцену театра... Мрак
Ринат Ахметуллин
В МХАТе спятили что ли?
Котищев
КАБЗДЕЦ !!!
Валерий Харин
Невероятно!!!! Эти шлюхи заполонили все медийное пространство. Так что же творится в нашем искусстве????
елена
На какой планете мы живём ??????? в какой стране??????
юра федулов
Страна с вершиной из непуганых идиотов. И некому пока их напугать. Пока...

Картина дня

наверх