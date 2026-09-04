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ВЕСТИ КРЫМ

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Разгрузка зерна упала до минимума в одесских портах за последнюю неделю

Разгрузка зерна упала до минимума в одесских портах за последнюю неделю

Сейчас в сутки разгружается не более 11 единиц вместо 95, как было ранее. Сообщает украинская железнодорожная компания-перевозчик.

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