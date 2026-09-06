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Украинские школьники учатся в 66% школ Польши

Украинские школьники учатся в 66% школ Польши

Присутствие украинских учеников уже в 66% школ Польши зафиксировали авторы доклада Центра гражданского образования и Международного комитета спасения по итогам 2025/2026 учебного года, сообщает 5 сентября портал Kresy.

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