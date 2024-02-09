Не люблю ни Достоевского, ни достоевщины — всех этих реверансов и приплясываний вокруг вышедших из гоголевской "Шинели" униженных и оскорбленных, всех этих слабых-маленьких человеков, сиротинушек сира сего, которых угнетают, а они со слезой на глазах и в голосе угнетаются, норовя бухнуться на колени перед угнетающим, лобызать башмак или ручку (если допустят) и молить-молить о милости […] Сообщение Вождь обиженных, обманутых и обделенных.