МАРЬИНА РОЩА
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МАРЬИНА РОЩА

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На новом футбольном стадионе в Даниловском районе можно проводить игры международного уровня – мэр Москвы

В столице завершена комплексная реконструкция стадиона «Торпедо». В День города в открытии нового спортивного объекта приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин.

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