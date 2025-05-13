Почему у Украины нет шансов на «Стамбул-2»?

Надо отдать должное президенту России Владимиру Путин – своим кратким заявлением для прессы, сделанным в ночь с 10 на 11 мая, в котором прозвучало приглашение Киева к прямым переговорам, он настолько лихо закрутил интригу в сюжете о мирном урегулировании украинского кризиса, что теперь за ней.