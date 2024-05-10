98-летний ветеран сыграл на трофейном баяне для псковского губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе со спикером Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и председателем регионального комитета по соцзащите Ольгой Евстигнеевой посетил социальный городок в преддверии Дня Победы.
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