В АТОР назвали самые популярные направления зарубежного отдыха россиян

По итогам первого квартала Таиланд стал самым популярным направлением у российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ и данные национальных статистических служб зарубежных стран.
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