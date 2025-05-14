В АТОР назвали самые популярные направления зарубежного отдыха россиян

По итогам первого квартала Таиланд стал самым популярным направлением у российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ и данные национальных статистических служб зарубежных стран.