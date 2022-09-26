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В авиационном полку дальней авиации в Амурской области проведен смотр зимней формы одежды

В авиационном полку дальней авиации в Амурской области проведен смотр зимней формы одежды

Подготовка к зимнему периоду обучения включает широкий спектр задач и мероприятий. В их числе подведение итогов за текучий период обучения, планирование, согласование и постановка задач, подготовка зданий и сооружений.

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