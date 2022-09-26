В авиационном полку дальней авиации в Амурской области проведен смотр зимней формы одежды

Подготовка к зимнему периоду обучения включает широкий спектр задач и мероприятий. В их числе подведение итогов за текучий период обучения, планирование, согласование и постановка задач, подготовка зданий и сооружений.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
Свежие комментарии