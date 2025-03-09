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Пленная украинка рассказала о бесчеловечном отношении к женщинам в ВСУ

Пленная украинка рассказала о бесчеловечном отношении к женщинам в ВСУ

Пленная военнослужащая Казимова: ВСУ не забирают девушек с поля боя Пленная украинская военнослужащая Галина Казимова рассказала, что в рядах ВСУ бесчеловечно относятся к женщинам, видео с ее словами опубликовало Минобороны РФ.

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Комментарии
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Ольга
Нам рыдать от жалости? А эта баба заодно не рассказала, чем она занималась на фронте до ранения?
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22 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Половая подруга солдата! При желании могут не плохо заработать!
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19 час.
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