Пленная украинка рассказала о бесчеловечном отношении к женщинам в ВСУ

Пленная военнослужащая Казимова: ВСУ не забирают девушек с поля боя Пленная украинская военнослужащая Галина Казимова рассказала, что в рядах ВСУ бесчеловечно относятся к женщинам, видео с ее словами опубликовало Минобороны РФ.
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