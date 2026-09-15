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«Русбизнесавто» поставило столичному перевозчику 8 тягачей FAW Trucks J7 с системой ADR

Переданные тягачи FAW Trucks J7 оснащены пакетом опций ADR. Это важное требование для сегмента перевозки опасных грузов,.

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